В Роспотребнадзоре назвали возможную причину повторного заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/d3434a82-e879-11ea-936f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал информацию о случаях повторного заражения коронавирусом. По его словам, это может происходить у людей, которых поразили сразу два штамма COVID-19.

Он отметил, что иммунитет вырабатывается только к одной версии, поэтому можно заболеть, заразившись другой, передаёт ТАСС. Также нельзя исключать возможность повторно заболеть у людей с первичными и вторичными иммунодефицитами, а также пациентов с индивидуальными особенностями иммунной системы: при ослабленном иммунитете число выработанных антител может оказаться слишком маленьким. Кроме того, некоторые тесты могут давать ложноположительные результаты.

Эксперт добавил, что все эти предположения являются гипотетическими.

Информация о подобных случаях периодически появляется, но они носят настолько единичный характер, что пока нельзя сделать определённые выводы о возможности повторного заражения <...> К настоящему моменту случаи повторного заражения в мире фиксируются крайне редко и требуют дополнительной перепроверки и подтверждения. Поэтому мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с распространением COVID-19 и ждём научных статей и официального подтверждения ВОЗ, — заключил Горелов.

Ранее NEWS.ru писал, что глава технической группы подразделения особо опасных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен заявила, что возможность повторного заражения коронавирусом не означает бесполезности разработки вакцины.