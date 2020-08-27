В Роспотребнадзоре назвали возможную причину повторного заражения COVID-19

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал информацию о случаях повторного заражения коронавирусом. По его словам, это может происходить у людей, которых поразили сразу два штамма COVID-19.
Он отметил, что иммунитет вырабатывается только к одной версии, поэтому можно заболеть, заразившись другой,
Эксперт добавил, что все эти предположения являются гипотетическими.
Информация о подобных случаях периодически появляется, но они носят настолько единичный характер, что пока нельзя сделать определённые выводы о возможности повторного заражения <...> К настоящему моменту случаи повторного заражения в мире фиксируются крайне редко и требуют дополнительной перепроверки и подтверждения. Поэтому мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с распространением COVID-19 и ждём научных статей и официального подтверждения ВОЗ, — заключил Горелов.
Ранее NEWS.ru писал, что глава технической группы подразделения особо опасных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен заявила, что возможность повторного заражения коронавирусом не означает бесполезности разработки вакцины.
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