ВОЗ: случаи повторного заражения COVID-19 не означают бесполезности вакцины

https://static.news.ru/photo/07d8f98a-e7c7-11ea-a7a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Глава технической группы подразделения особо опасных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что возможность повторного заражения коронавирусом не означает бесполезности разработки вакцины.

Как передаёт РИА Новости, в ходе онлайн-брифинга ван Керкхове отметила, что сообщения о случаях повторного заражения COVID-19, которые в последнее время приходят из разных стран, не повлияют на усилия ВОЗ в деле разработки вакцины.

Да, возможно, что мы можем увидеть случаи повторного заражения, но у нас есть методы, которые могут не допустить заражения людей, — подчеркнула представитель ВОЗ.

Как писал NEWS.ru, 18 августа стало известно, что житель Гонконга заразился коронавирусом повторно. Медики полагают, что речь не идёт об инфекции, которую не удалось до конца победить в первый раз. 25 августа о случаях повторного инфицирования сообщили в Нидерландах и Бельгии. По словам вирусолога Марион Копманс, все разновидности коронавируса в этих случаях имеют разный генетический код.

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис подтвердила, что однажды переболевший человек может заразиться снова, но уточнила, что такие случаи не будут носить массовый характер.