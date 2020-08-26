ВОЗ: случаи повторного заражения COVID-19 не означают бесполезности вакцины

Глава технической группы подразделения особо опасных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что возможность повторного заражения коронавирусом не означает бесполезности разработки вакцины.
Как
Да, возможно, что мы можем увидеть случаи повторного заражения, но у нас есть методы, которые могут не допустить заражения людей, — подчеркнула представитель ВОЗ.
Как писал NEWS.ru, 18 августа стало известно, что житель Гонконга заразился коронавирусом повторно. Медики полагают, что речь не идёт об инфекции, которую не удалось до конца победить в первый раз. 25 августа о случаях повторного инфицирования сообщили в Нидерландах и Бельгии. По словам вирусолога Марион Копманс, все разновидности коронавируса в этих случаях имеют разный генетический код.
Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис подтвердила, что однажды переболевший человек может заразиться снова, но уточнила, что такие случаи не будут носить массовый характер.
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