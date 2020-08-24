В ВОЗ не исключают возможности повторного заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/77918f1a-e5fd-11ea-9e3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове прокомментировала информацию о повторном заражении COVID-19 пациента в Гонконге. По её словам, возможность появления подобных случаев не исключена.

При этом не следует делать выводы раньше времени, передаёт ТАСС.

Не исключено, что повторное инфицирование может иметь место. Однако не нужно делать быстрые выводы, — сказала она.

Эксперт отметила, что о сохранении иммунитета на определённое время известно по другим коронавирусам.

Пока мы видим, что у людей, перенёсших заболевание, имеется иммунитет. Однако исследования, в том числе касающиеся нейтрализующих реакций, продолжаются, — заключила она.

Как ранее писал NEWS.ru, житель Гонконга, который четыре месяца назад переболел коронавирусом, снова заразился во время поездки в Европу. Предполагается, что случай инфицирования не имеет отношения к ситуации, когда в организме выздоровевших пациентов выявляются слабые остатки вируса.

Как считает микробиолог Юэн Квок-юн из Университета Гонконга, у 33-летнего пациента уровень вирусной нагрузки во второй раз оказался «довольно высоким».