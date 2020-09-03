Вузы в регионах будут сами принимать решение о возврате онлайн-обучения

Решение о возврате дистанционного обучения будет приниматься вузами в регионах самостоятельно. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в эфире программы «Вести».
Если будет эпидемиологическая ситуация ухудшаться, то, естественно, в регионах будут принимать соответствующие решения, — цитирует его ТАСС.
Фалько добавил, что многие вузу уже самостоятельно перевели на дистанционное обучение часть курсов. В основном это касается студентов последнего года обучения.
Он сообщил, что формально нет запрета на количество студентов в аудитории. При этом некоторыми вузами всё-таки. определен порог числа студентов на занятиях. Если, к примеру, их окажется больше 50, то лекция будет проходить онлайн.
Отмечается, что в вузах по-проежнему действует правило о ношении медицинских масок. Их разрешено снимать только преподавателю, при проведении занятия и в творческих вузах.
Как писал NEWS.ru, ранее Фальков сообщил, что специальных тестов на коронавирус в вузах не будет, они потребуются только иностранным студентам, которые приедут в Россию.
По его словам, сдать анализы будет необходимо на 10–12-й день обязательного двухнедельного карантина. Он также уточнил, что около трети всех иностранцев, которые обучаются в российских вузах, не покидали страну, и поэтому на них данные ограничения не распространяются.