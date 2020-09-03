Вузы в регионах будут сами принимать решение о возврате онлайн-обучения

https://static.news.ru/photo/c0f64e52-ee0e-11ea-a650-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

Решение о возврате дистанционного обучения будет приниматься вузами в регионах самостоятельно. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в эфире программы «Вести».

Если будет эпидемиологическая ситуация ухудшаться, то, естественно, в регионах будут принимать соответствующие решения, — цитирует его ТАСС.

Фалько добавил, что многие вузу уже самостоятельно перевели на дистанционное обучение часть курсов. В основном это касается студентов последнего года обучения.

Он сообщил, что формально нет запрета на количество студентов в аудитории. При этом некоторыми вузами всё-таки. определен порог числа студентов на занятиях. Если, к примеру, их окажется больше 50, то лекция будет проходить онлайн.

Отмечается, что в вузах по-проежнему действует правило о ношении медицинских масок. Их разрешено снимать только преподавателю, при проведении занятия и в творческих вузах.

Как писал NEWS.ru, ранее Фальков сообщил, что специальных тестов на коронавирус в вузах не будет, они потребуются только иностранным студентам, которые приедут в Россию.

По его словам, сдать анализы будет необходимо на 10–12-й день обязательного двухнедельного карантина. Он также уточнил, что около трети всех иностранцев, которые обучаются в российских вузах, не покидали страну, и поэтому на них данные ограничения не распространяются.