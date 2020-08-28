Министр науки сообщил, что специальных тестов на COVID-19 в вузах не будет

https://static.news.ru/photo/f3ea2116-e92d-11ea-8aea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специальных тестов на коронавирус в вузах не будет, они потребуются только иностранным студентам, которые приедут в Россию, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, сдать анализы будет необходимо на 10-12-й день обязательного двухнедельного карантина.

Он также уточнил, что около трети всех иностранцев, которые обучаются в российских вузах, не покидали страну, и поэтому на них данные ограничения не распространяются, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что ношение защитных масок в высших учебных заведениях стало одним из условий начала учебного года в традиционном формате.