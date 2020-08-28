Министр науки сообщил, что специальных тестов на COVID-19 в вузах не будет

Специальных тестов на коронавирус в вузах не будет, они потребуются только иностранным студентам, которые приедут в Россию, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
По его словам, сдать анализы будет необходимо на 10-12-й день обязательного двухнедельного карантина.
Он также уточнил, что около трети всех иностранцев, которые обучаются в российских вузах, не покидали страну, и поэтому на них данные ограничения не распространяются,
Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что ношение защитных масок в высших учебных заведениях стало одним из условий начала учебного года в традиционном формате.
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