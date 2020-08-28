Роспотребнадзор обязал вузы контролировать наличие масок у студентов

https://static.news.ru/photo/0b479ef2-e90f-11ea-9fc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ношение защитных масок в высших учебных заведениях стало одним из условий начала учебного года в традиционном формате. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Совета ректоров медицинских вузов.

Она отметила, что студенты — самая активная по взаимодействию и количеству контактов часть населения. Поэтому выдвинутое условие, по её словам, было закономерным. По крайней мере — на ближайшую перспективу.

Возможно, мы сможем от него отказаться, но когда мы начинаем, когда мы собираем вместе огромные коллективы, участники, члены которых в течение лета побывали в разных местах, пообщались с разными людьми, мы, безусловно, должны понимать, что мы в первую очередь должны защитить всех — и преподавателей, и студентов, — цитирует Попову РИА Новости.

При этом она указала на то, что, учитывая необходимость замены маски в течение дня достаточно часто — один раз в три часа — в каждом учебном заведении должны быть созданы условия для сбора такого вида отходов.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Попова проинформировала, что с 1 сентября Роспотребнадзор начнёт мониторить ситуацию с коронавирусом среди студентов. Его целью мониторинга станет выявление инфицированных студентов, которые болеют бессимптомно.