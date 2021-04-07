В «Векторе» назвали сроки окончания испытаний «ЭпиВакКороны»

https://static.news.ru/photo/7c3d8e76-9834-11eb-9d72-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Российский препарат от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в настоящее время проходит пострегистрационные исследования. Его предварительные итоги будут известны уже в конце апреля. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Максютов также рассказал, что на данном этапе испытаний вакцины число пациентов, получивших плацебо, было сокращено до минимума и составляет 25% от группы добровольцев.

Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, мы сократили до минимума, который нам разрешил регулятор, количество добровольцев в группе плацебо. При проведении клинического исследования первой — второй фазы соотношение вакцины и плацебо было один к одному, а при проведении данного исследования оно составляет три к одному. То есть группа плацебо — это 25%, — сказал Максютов.

Он также отметил, что полностью пострегистрационные исследования вакцины планируется завершить в конце лета 2021 года.

Ранее «ЭпиВакКорону» назвали эффективной против новых штаммов COVID-19, в том числе против британской и южноафриканской мутаций. Также было отмечено, что после вакцинации данным препаратом антитела к коронавирусу появляются в 94% случаев. При этом вакцина даёт иммунитет к вирусу как минимум на год, сообщал NEWS.ru.

Сейчас в РФ зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».