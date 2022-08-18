IT-эксперт рассказал, как распознать слежку работодателя за компьютером IT-эксперт: слежку работодателя за компьютером можно распознать через диспетчер задач

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Самостоятельно проверить, следит ли работодатель за компьютером подчиненного, можно через вкладку «Процессы» в диспетчере задач Windows, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. Также можно убедиться, не работает ли на компьютере в фоновом режиме программа для мониторинга сотрудников, передает Lenta.Ru. Названия таких программ можно легко найти в Сети.

Кашкин отметил, что более 70% российских компаний в той или иной мере следят за действиями подчиненных, а около половины из них устанавливают специальное программное обеспечение для мониторинга офисных компьютеров. Он подчеркнул, что сам факт мониторинга должен быть отражен в трудовом договоре и приложениях к нему, в противном случае наниматель нарушает статьи 137 и 138 УК РФ о неприкосновенности частной жизни.

По словам Кашкина, при обнаружении программы для мониторинга сотрудников, не стоит спешить с ее удалением, так как системный администратор сразу заметит активность и сообщит о ней руководству.

Если вы согласились на слежку путем подписания официального документа, то такие действия приведут только к конфликту с работодателем. Если вы на мониторинг не соглашались, то необходимо обращаться в контролирующие органы, — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что видеонаблюдение стало обыденностью российской офисной жизни. Так, на сегодняшний день камеры установлены в офисах 61% компаний, которые пытаются таким образом контролировать дисциплину сотрудников или предотвращать воровство и коррупцию. В то же время эксперты отмечают, что подчас «манией видеонаблюдения» страдают работодатели, которые склонны не доверять своим сотрудникам.