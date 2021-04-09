Историки МГУ оценили заявления о богатырях с Украины

https://static.news.ru/photo/b6108534-9b15-11eb-918c-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники исторического факультета МГУ имени Ломоносова отреагировали на заявление украинских учёных о том, что Россия якобы «украла» богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича.

Доцент истфака МГУ, доктор исторических наук Федор Гайда отметил, что основные сведения о богатырях исходят из древнерусских былин. Они сохранились в Заонежском крае, на территории современной Карелии.

По его словам, данные собраны в XIX веке в качестве устного народного творчества, при этом украинское устное народное творчество таких персонажей не запомнило, сообщает РБК.

Все украинские песни, так называемые думы, касаются гораздо более позднего времени, «казацкого времени». Там персонажи XVI, XVII, XVIII веков. Местные люди, вероятно, будучи в гуще исторических событий, не запомнили более раннего времени, — подчеркнул Гайда.

Профессор кафедры истории России до XIX века, доктор исторических наук Антон Горский добавил, что богатыри были из разных городов, ныне расположенных на территории двух стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что героев русских былин объявили украинцами. Украинские учёные считают, что все три богатыря имели своих реальных исторических прототипов, живших на территории Киевской Руси. Было проведено настоящее расследование, доказывающее, что у жителей Московского царства богатырей появиться не могло из-за «крепкого кулака царя-батюшки».