Историка Соколова этапировали из Москвы в СИЗО «Кресты»

https://static.news.ru/photo/832ca8b4-771c-11ea-9e15-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и в незаконном хранении оружия, этапировали из Москвы в Санкт-Петербург. Его перевели в СИЗО «Кресты» из «Бутырки», куда он был доставлен в марте для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в институте им. Сербского.

Соколов доставлен в «Кресты» в воскресенье (5 апреля. — NEWS.ru), — сообщил ТАСС источник в следственных органах.

Как писал NEWS.ru, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей историка Олега Соколова. О продлении меры пресечения ходатайствовало следствие. Согласно решению суда, Соколов останется в СИЗО до 23 сентября. Рассмотрение уголовного дела в отношении Соколова по существу начнётся 9 апреля.

Преступление было совершено в ноябре 2019 года. После убийства аспирантки на почве ревности историк расчленил её тело и попытался избавиться от останков, утопив их в реке Мойке. В этот момент он был задержан полицейскими.