https://static.news.ru/photo/bf5465cc-5a37-11ea-9448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olivier Douliery/Olivier Douliery - Pool via CNP/Global Look Press

Многие мировые лидеры имеют двойников, поскольку они являются традиционным «атрибутом» службы безопасности президента любой страны. Об этом рассказал историк спецслужб Валерий Малеванный.

По его словам, у действующего американского лидера Дональда Трампа три двойника. Есть таковые у президента Израиля Реувена Ривлина и главы правительства страны Биньямина Нетаньяху. По словам эксперта, один из них был убит во время покушения на израильского премьера.

Двойники не раз спасали жизнь кубинскому лидеру Фиделю Кастро, на которого были совершены сотни покушений.

Малеваный добавил, что дублёры были и у Иосифа Сталина. По разным данным, «живых копий» насчитывалось от трёх до 20, но точное их число до сих пор неизвестно, сообщает «Вечерняя Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер Владимир Путин заявил, что у него нет двойников. По словам президента, ему предлагали использовать дублёра по соображениям безопасности, но он отказался.