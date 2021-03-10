Иркутские контрабандисты вывезли в Китай лес на миллиард рублей

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В Иркутской области возбуждены два уголовных дела в отношении участников преступного сообщества, участники которого, как следует из материалов следствия, контрабандой вывезли лес в Китай. Общая стоимость отправленного за пределы страны превысила миллиард рублей.

В группировке, извлекавшей незаконную выгоду, состояли семь человек. Они экспортировали древесину с помощью фирм, оформленных на подставных лиц, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным правоохранителей, с 2018 по 2020 год преступным сообществом было совершено восемь таких преступлений, которые попадают в категорию особо тяжких. Было вывезено более 92 тысяч кубометров лесоматериалов.

Всем семи фигурантам уже предъявлены обвинения. Двое из них заключены под стражу, один отправлен под домашний арест.

Ранее NEWS.ru писал, что другая российско-китайская группа контрабандистов вывезла древесины почти на три миллиарда рублей. Однако больше половины преступников удалось задержать.