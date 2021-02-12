Эксперты рассказали о проблемах лесной отрасли в России

https://static.news.ru/photo/4a32d8b2-6d43-11eb-8f30-96000091f725_660.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин поручил полностью запретить вывоз из страны необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Эта мера ударит по Китаю и при этом не решит проблемы российской лесной отрасли, считают эксперты.

КНР уже более 20 лет ограничивает вырубку в собственных лесах. При этом спрос на древесину в Китае стабильно высок. В северо-восточных регионах страны находится около десятка целлюлозно-бумажных комбинатов, работающих на российском сырье. При этом немалая часть древесины попадает в КНР нелегальным путём.

Директор адвокатской коллегии Дмитрий Аграновский уверен, что чёрные лесорубы имеют неформальную поддержку в обеих странах.

Одно дело, когда это мелкий случай. Но когда многочисленными вагонами лес поставляют в Китай — это уже сложный бизнес, в котором задействованы сотни людей. Это уже не браконьеры, это какие-то уважаемые люди, которые встроены в систему, — сказал юрист в беседе с телеканалом «360».

Аграновский подчеркнул, что навести порядок в лесной отрасли можно только при наличии политической воли. Любые шаги в этом отношении ставят под угрозу интересы «серьёзных и влиятельных людей, их подчинённых», указал эксперт.

Борьба с браконьерством, несмотря на все сложности, всё-таки ведётся. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в 2020 году объёмы незаконной вырубки снизились в 47 регионах. В Пермском крае разработали информационную систему «Умный лес», которая способна выявлять нелегальные работе по лесозаготовке. В других регионах пробуют альтернативные методы.

На территории Иркутской области внедрили систему «Личный кабинет» для заготовителей, арендаторов и переработчиков леса. Это позволило наладить учёт, существенно сократить время оформления необходимых документов, в том числе и отчётности. В будущем планируется ввести систему спутникового наблюдения для оперативного выявления всех нарушений в лесу, — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович.

Легальная вырубка тоже несёт свои риски. О них упомянул председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы и руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

Для Дальнего Востока и Хабаровского края незаконные рубки, как и те, что осуществляются в рамках действующего законодательства, наносят катастрофический урон уникальным природным экосистемам. Эти леса, кедрово-широколиственные в особенности, являются уникальными природными комплексами, в которых заключено огромное биоразнообразие, — сказал эксперт.

Эколог подчеркнул, что восстановить уникальные лесные системы будет невероятно сложно. Гораздо проще сохранять их, уделяя внимание вопросам рационального лесопользования, заключил Сидоров.

Ранее NEWS.ru писал, что крупную контрабанду древесины пресекли в Сибири. Там двое предприимчивых граждан на продаже российского леса за границу заработали больше 600 млн рублей.