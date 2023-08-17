iOS и Android одновременно: что известно о российском смартфоне «Р-ФОН»

Фото: https://t.me/appsimru

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков опубликовал первые фото и видео российского смартфона «Р-ФОН» с операционной системой «РОСА Мобайл». Что известно об устройстве и где оно производится?

Зыков рассказал, что «Р-ФОН» планируют выпускать в Зеленограде. Гаджет станет смартфоном для массового пользования.

«Понятно, что какие-то запчасти будут делаться не в России, но таких телефонов, которые делаются в России, с такой локализацией еще не было», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Что известно о характеристиках смартфона

— Диагональ дисплея 6,7 дюйма

— Оперативная память 8 Гб

— Встроенная память 128 Гб

— Процессор держится в секрете

— Основная камера 50 Мп

— Батарея 5000 мАч

— Слот под две симки

— Боковой сканер отпечатка пальца

— Wi-Fi,

— NFC,

— Bluetooth

— OC «РОСА Мобайл»

«Р-ФОН» имеет порт USB-C и 3,5-мм разъем для наушников. О наличии стереодинамиков и защиты от воды и пыли не сообщается. В коробке будет лежать сам смартфон, блок питания на 18 Вт, кабель, документация и прозрачный чехол. На устройстве уже наклеена матовая пленка, которую можно будет снять. Задняя панель стеклянная.

Сколько телефон будет стоить и когда можно купить

По словам Зыкова, ОС «РОСА Мобайл», на которой работает гаджет, основана на базе Linux. Она будет напоминать пользователям iOS и Android одновременно. В продаже «Р-ФОН» появится в 2024 году, но для корпоративного сектора и госзаказчиков гаджет станет доступен уже в 2023 году.

Примерная стоимость, заявленная производителем, составляет 40 000 рублей. Но смартфону важно закрепиться на рынке, потому что неизвестно, как ОС «РОСА Мобайл» будет работать с приложениями Android, пояснил эксперт.

«Однако на сегодняшний день он („Р-ФОН“. — NEWS.ru) довольно быстротечный, то есть у него мощный процессор, большая „оперативка“, довольно большая внутренняя встроенная память, которая еще будет расширяться», — объяснил Зыков.

Фото: https://t.me/appsimru

Какая еще российская ОС появится на рынке

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что российская операционная система «Аврора» должна выйти в потребительский сегмент рынка в 2027 году.

«То, что говорилось в статье, 3,5 года, мне кажется, речь идет о том, что „Аврора“ должна выйти в потребительский сегмент рынка, то есть де-факто замена Android. Здесь мы видим, что ближайший срок — 2027 год. Случится или не случится — вопрос отдельный», — подчеркнул эксперт.

2 августа глава совета директоров группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин заявил, что до конца 2023 года могут быть представлены несколько мобильных устройств на базе операционной системы «Аврора».

Он пояснил, что в новую линейку мобильных устройств на базе этой ОС войдут несколько моделей ноутбуков, планшетов и смартфонов. При этом компания ставит цель занять около 20% рынка потребительских устройств в перспективе ближайших трех лет.

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