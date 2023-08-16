IT-эксперт назвал признаки скорого выхода из строя смартфона IT-эксперт: выключение и зависание указывают на скорую «смерть» смартфона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Произвольное выключение и цикличные перезагрузки могут указывать на скорый выход смартфона из строя, заявил эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов в интервью радио Sputnik. Специалист рассказал, на какие неполадки стоит обращать внимание.

Первое — когда телефон произвольно выключается, хотя там есть заряд. Второе — цикличные перезагрузки и зависание смартфона на логотипе. Например, на iPhone горит яблочко и ничего не происходит, на Android горит логотип устройства и тоже ничего не происходит, то есть телефон не может прогрузиться, — отметил эксперт.

Все эти неисправности так или иначе связаны с внутренними проблемами в материнской плате, процессоре или комплектующих, пояснил Смирнов. Он подчеркнул, что попытки «реанимировать» смартфон скорей всего не принесут результатов.

Недавно эксперты рынка гаджетов сообщили, что спрос на дорогие смартфоны известных мировых брендов в России за год сократился более чем на 20% из-за опасений населения по поводу утечки персональных данных. Они отметили, что россияне также боятся возможной блокировки устройств в будущем. Сейчас наблюдается рост продаж сверхбюджетных смартфонов китайского производства.