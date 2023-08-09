Стало известно, почему россияне отказываются от дорогих смартфонов «Известия»: россияне отказываются от дорогих смартфонов из-за опасений утечки данных

Фото: Stanislav Kogiku/AFLO/Global Look Press

Спрос на дорогие смартфоны известных мировых брендов в России за год сократился более чем на 20% из-за опасений населения по поводу утечки персональных данных, сообщили «Известиям» эксперты рынка гаджетов. Они отметили, что россияне также боятся возможной блокировки устройств в будущем.

Более чем на 20% снизился спрос на дорогие смартфоны известных брендов в РФ. Это связано с тем, что россияне боятся утечки личных данных, а в перспективе и полных блокировок аппаратов, — говорится в материале.

По информации издания, сейчас наблюдается рост продаж сверхбюджетных смартфонов китайского производства. За первые шесть месяцев 2023 года этот показатель удвоился. Россияне все чаще приобретают смартфоны стоимостью ниже 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что к концу лета компьютеры и смартфоны на российском рынке могут подняться в цене на 10%. Как сообщили «Известия», подобное повышение связано с растущим курсом доллара. В первую очередь могут подорожать смартфоны, поскольку российские потребители меняют их чаще, чем другую электронику, отмечает газета.