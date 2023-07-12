В России могут подорожать смартфоны и компьютеры «Известия»: в России смартфоны и компьютеры могут подорожать на 10% к концу лета

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Компьютеры и смартфоны в России могут подорожать на 10% к концу лета, сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника на рынке электроники. По данным газеты, повышение цен связано с растущим курсом доллара. При этом в первую очередь могут подорожать смартфоны, поскольку их россияне меняют чаще, чем компьютеры.

Газета также отмечает со ссылкой на данные ЦБ, что к началу этой недели курс доллара составлял 91 рубль, в то же время в июне технику покупали по 75–80 рублей за доллар. Издание добавляет, что если курс доллара останется на уровне 90–100 рублей, то цены на гаджеты к концу августа неизбежно увеличатся.

Тем не менее некоторые эксперты считают, что гаджеты, которые привозят в Россию по параллельному импорту, подорожают на 10–20% уже к концу июля. После того как будут распроданы все старые запасы, рост цен произойдет из-за издержек, связанных с импортом.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что возглавляемое им ведомство и Минпромторг обсуждают возможность запрета параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG. По его словам, параллельный ввоз гаджетов южнокорейских брендов могут запретить, поскольку существуют их китайские аналоги, при этом импорт iPhone запрещать не планируют. Глава Минцифры отметил, что обсуждение пока находится в начальной стадии.