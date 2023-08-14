Аналитик рассказал, когда российская ОС «Аврора» заменит Android Аналитик Муртазин: операционная система «Аврора» заменит Android в 2027 году

Российская операционная система «Аврора» должна выйти в потребительский сегмент рынка в 2027 году, рассказал NEWS.ru ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя статью «Коммерсант» о необходимой доработки в течение 3, 5 лет за 300 млрд рублей. По его словам, проект развивается, но на данный момент ОС не готова для выхода для потребителей. Аналитик пояснил, что цифра в 300 млрд рублей не имеет отношения к доработке «Авроры», а это экономический эффект от ее применения.

У «Авроры» есть свой бюджет, это открытая мобильная платформа (ОМП). Они зарабатывают деньги и инвестируют их в разработку. Цифра 300 млрд — это экономический эффект от применения «Авроры». Это то, что может получить РФ, применяя «Аврору». То, что говорилось в статье 3,5 года, мне кажется, речь идет о том, что «Аврора» должна выйти в потребительский сегмент рынка, то есть де-факто замена Android. Здесь мы видим, что ближайший срок — 2027-й год. Случится или не случится — вопрос отдельный, — пояснил Муртазин.

Ранее глава совета директоров группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин заявил, что до конца 2023 года могут быть представлены несколько мобильных устройств на базе операционной системы «Аврора». Он пояснил, что в новую линейку мобильных устройств на базе ОС «Аврора» войдут несколько моделей ноутбуков, планшетов и смартфонов.