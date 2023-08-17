Появились фотографии нового смартфона российского производства В Сети опубликовали первые фотографии российского смартфона «Р-ФОН»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков опубликовал в своем Telegram-канале первые фотографии нового смартфона российского производства «Р-ФОН». На нем установлена отечественная операционная система «РОСА Мобайл».

В СМИ уже была информация, что НТЦ ИТ «РОСА» готовит свой телефон с операционной системой «РОСА Мобайл». У меня теперь есть детали и главное, сам смартфон! Он будет называться «Р-ФОН», — написал Зыков.

Он отметил, что диагональ дисплея смартфона равна 6,7 дюйма, его оперативная память 8 Гб, а встроенная составит 128 Гб. Зыков добавил, что все возможности операционной системы и интерфейс телефона пока держатся в секрете. Выход российской ОС на потребительский рынок ожидается в 2024 году, а для корпоративного сектора и госзаказчиков она выйдет уже в этом году.

Ранее российская компания F+ tech выпустила первый смартфон отечественного производства. В реестре Минпромторга аппарат получил 132 балла при минимуме в 100 баллов по шкале «отечественности». Указывается, чтобы сохранить свое место в реестре, производитель должен увеличить уровень локализации производства смартфона и пройти повторную экспертизу в следующем году, поскольку критерий «отечественности» с 2024 года возрастёт до 140 баллов. Нахождение в реестре открывает для производителей доступ к государственным закупкам и дает им приоритет на торгах по сравнению с импортными аналогами.