В реестре Минпромторга появился первый отечественный смартфон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская компания F+ tech выпустила первый смартфон отечественного производства, следует из записи, опубликованной в реестре Минпромторга 25 мая, пишут «Ведомости». Аппарат получил 132 балла при минимуме в 100 баллов по шкале «отечественности»

Компания F+ tech подтвердила, что ее производство находится на территории России, и ее промышленный защищённый смартфон был включен в реестр Минпромторга, — заявили в ведомстве.

Указывается, что чтобы сохранить своё место в реестре, производитель должен увеличить уровень локализации производства смартфона и пройти повторную экспертизу в следующем году, поскольку критерий «отечественности» с 2024 года возрастёт до 140 баллов.

Нахождение в реестре открывает для производителей доступ к государственным закупкам и дает им приоритет на торгах по сравнению с импортными аналогами. Такие преимущества позволят им участвовать в тендерах и поставлять смартфоны в государственный сектор и компании с госучастием.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина представила российский смартфон AYYA T1, который, по её словам, должен полностью заменить продукцию Apple. Накануне американская компания закрыла возможность покупки товаров на своём официальном сайте в России. По словам Бутиной, стоимость отечественного устройства составит 15 тысяч рублей. Смартфон работает на платформе Android, также планируется его запуск на российской системе «Аврора».