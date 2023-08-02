Что известно об отечественной операционной системе «Аврора»

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Глава совета директоров группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин заявил, что до конца 2023 года могут быть представлены несколько мобильных устройств на базе операционной системы «Аврора». Что известно об этой ОС и для чего она создавалась?

Калинин в интервью Forbes пояснил, что в новую линейку мобильных устройств на базе ОС «Аврора» войдут несколько моделей ноутбуков, планшетов и смартфонов. Он добавил, что подобный проект требует больших финансовых затрат, но «Аквариус» постарается представить такие гаджеты в этом году. При этом компания ставит цель занять около 20% рынка потребительских устройств в перспективе ближайших трех лет, подчеркнул Калинин.

Что такое ОС «Аврора»

ОС «Аврора» — это российская мобильная операционная система, предназначенная для смартфонов, планшетов и другой мобильной техники. Разработка ведется с 2016 года. В декабре 2020-го вышел первый релиз мобильной ОС «Аврора» — версия 3.2 «Пенза». В 2021 году «Аврора» получила положительное заключение Федеральной службы безопасности (ФСБ) о соответствии всем требованиям безопасности, применяемым к софту, который используется в государственных структурах.

30 ноября 2021 года вышел новый релиз ОС Аврора — 4.0, где были представлены 300 улучшений, из которых более 40 — крупные нововведения.

Данная ОС была разработана на базе Sailfish OS — операционной системы с открытым исходным кодом от финской компании Jolla, созданной бывшими сотрудниками компании Nokia.

Можно ли установить ОС «Аврора» на свой смартфон

Установить «Аврору» на свое мобильное устройство для замены другой ОС нельзя из-за механизмов безопасности, которые содержатся в системе.

Однако российскую операционку сейчас поддерживают следующие доступные в продаже устройства:

КПК Aquarius NS M11;

планшет Aquarius CMP NS220 v5.2;

смартфон Масштаб TrustPhone Т1;

смартфон F+ R570Е;

планшет БайтЭрг МВК-2020;

планшет F+ Life Tab Plus;

КПК Aquarius NS M12;

смартфон Qtech QMP-M1-N IP68;

планшет Aquarius CMP NS220;

смартфон Qtech QMP-M1-N;

планшет Aquarius Cmp NS208.

Где используется ОС «Аврора»

В 2017 году руководство «Почты России» приняло решение закупить около 15 тысяч смартфонов на базе Sailfish OS для почтальонов. Устройства использовались в качестве мобильных почтово-кассовых терминалов. В 2019 году компания ОАО «РЖД» обеспечила несколько тысяч своих сотрудников мобильными устройствами на ОС «Аврора».

Президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года заявил о необходимости использовать ОС «Аврора» для устройств в государственных органах и бюджетных медицинских и образовательных организациях.

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