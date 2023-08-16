Стало известно, почему нельзя пользоваться гаджетами во время подзарядки Эксперт по безопасности Себенцов: гаджеты взрывоопасны при работе на подзарядке

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Смартфонами, ноутбуками и планшетами не стоит пользоваться во время подзарядки, сообщил NEWS.ru эксперт по пожарной безопасности Денис Себенцов. По его словам, в процессе зарядки батарея устройства нагревается, в результате чего гаджет может воспламениться или взорваться, что грозит серьезными травмами его владельцу.

Планшеты, ноутбуки, смартфоны только кажутся безопасными, потому что они не находятся под сильным напряжением. Но ими не стоит пользоваться во время подзарядки на случай, если техника внезапно воспламенится, — говорит Денис Себенцов.

Он добавил, что когда устройства заряжаются, их лучше всего класть на поверхности, которые менее подвержены возгоранию: то есть не на ковер, диван, мягкую мебель, а хотя бы на пол или лучше на стеклянный столик, подоконник.

Помимо этого Денис Себенцов советует следить за блоком питания: его нужно вставить в розетку как положено, чтобы он не болтался.

Ранее трое детей пострадали при пожаре в квартире дома на Минской улице в Москве, который случился из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката. Дети получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, их госпитализировали. После этого директор Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Константин Белоусов посоветовал первым делом обесточить самокат, если он загорелся на зарядке.