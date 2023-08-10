Три ребенка пострадали в Москве при пожаре из-за электросамоката SHOT: три ребенка пострадали в Москве при пожаре из-за электросамоката

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое детей пострадали при пожаре в квартире дома на Минской улице в Москве, который случился из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, дети получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, их госпитализировали.

Канал отмечает, что необычное возгорание произошло в ночь на 10 августа в столичном районе Раменки. В момент, когда вспыхнул электросамокат, в квартире находились двое взрослых и трое детей. По помещению распространился густой дым. Дети успели им надышаться, прежде чем пожар оперативно ликвидировали.

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел в элитном ЖК «Золотые ключи-2». Оттуда пострадавших детей отвезли в больницы № 9 и № 15.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Домодедово, огонь, предположительно, возник в районе местной промзоны. Местные жители публиковали видео пожара в соцсетях, на кадрах был виден огонь и столб дыма. По словам очевидцев, вначале был слышен взрыв, после чего возник пожар. Предположительно, могли взорваться баллоны, так как в городе отмечались странные запахи. Позже стало известно, что в Домодедово загорелся автосервис. Площадь пожара составляла около одной тысячи квадратных метров.