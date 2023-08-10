Эксперт по безопасности сообщил, что делать при возгорании электросамоката Директор НИИ ОПБ: загоревшийся электросамокат первым делом нужно обесточить

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Загоревшийся во время подзарядки электросамокат первым делом нужно обесточить, сказал в беседе с NEWS.ru директор Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Константин Белоусов. Так он прокомментировал новость о возгорании электросамоката в квартире на Минской улице, в результате которого пострадали трое детей.

Если самокат загорелся дома, его нужно немедленно обесточить и первым делом вызвать пожарных, — настаивает эксперт.

Если самокат загорелся в квартире, надо попробовать вытащить его в подъезд или на улицу, там меньше пожароопасных предметов, уточнил он. Константин Белоусов предупредил, что заливать пламя водой не поможет: в аккумуляторах содержится литий, который хорошо горит в воде. Лучше всего, считает эксперт, накрыть самокат чем-то негорючим, чтобы ограничить доступ кислорода к пламени и тем самым остановить горение.

Если пожар случился на улице, можно засыпать пламя песком или землей, — посоветовал Константин Белоусов.

Ранее трое детей пострадали при пожаре в квартире дома на Минской улице в Москве, который случился из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката. По данным журналистов, дети получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, их госпитализировали.