«Интернет не есть ­что-то страшное»: священники о том, зачем им соцсети Священник Сергей Кубышкин: соцсети позволяют донести религиозные мысли до молодежи

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Интернет вполне можно использовать как инструмент для религиозного просвещения, социальные сети позволяют донести мысли до молодежи, рассказал настоятель храма Димитрия Солунского Сергей Кубышкин. В разговоре с «МК в Питере» он объяснил, что евангельские истины не меняются оттого, каким способом их распространять.

Мы должны обращаться к молодежи. Интернет — это не есть ­что-то такое страшное. Интернет — это инструмент. Как молоток. Мы молотком можем построить ­что-то прекрасное, а можем убить человека. Точно так же и интернет. Это может быть инструмент и для пользы человека, и для смерти его души. Вопрос только в том, как мы этим инструментом пользуемся. Я считаю, что через социальные сети мы можем достучаться до молодежи, — сказал Кубышкин.

Руководитель миссионерского отдела Санкт-­Петербургской епархии священник Николай Святченко отметил, что благодаря интернету удается начать диалог со многими неверующими людьми.

В свою очередь священник Дионисий (Денис Каменщиков) с помощью соцсетей пытается объединить людей для восстановления Свято-­Никольского храма в селе Стригай. Также он пишет на социальные темы, знаком с алгоритмами соцсетей и анализирует отклик читателей.

Конечно, удобно доносить через соцсети истину Евангелия. Люди могут задать вопрос, получить ответ. Это стирает границы, расстояния между странами. В этом есть и плюсы, и минусы, но плюсов, несомненно, много, — рассказал он.

В июне за пост в соцсетях с критикой российской армии возбудили уголовное дело против иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука) из Свердловской области. Священнослужитель писал, что руководство России нарушает божественное заповеди, и его обвинили в дискредитации ВC РФ.