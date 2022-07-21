Интернет вполне можно использовать как инструмент для религиозного просвещения, социальные сети позволяют донести мысли до молодежи, рассказал настоятель храма Димитрия Солунского Сергей Кубышкин. В разговоре с «МК в Питере» он объяснил, что евангельские истины не меняются оттого, каким способом их распространять.
Мы должны обращаться к молодежи. Интернет — это не есть что-то такое страшное. Интернет — это инструмент. Как молоток. Мы молотком можем построить что-то прекрасное, а можем убить человека. Точно так же и интернет. Это может быть инструмент и для пользы человека, и для смерти его души. Вопрос только в том, как мы этим инструментом пользуемся. Я считаю, что через социальные сети мы можем достучаться до молодежи, — сказал Кубышкин.
Руководитель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии священник Николай Святченко отметил, что благодаря интернету удается начать диалог со многими неверующими людьми.
В свою очередь священник Дионисий (Денис Каменщиков) с помощью соцсетей пытается объединить людей для восстановления Свято-Никольского храма в селе Стригай. Также он пишет на социальные темы, знаком с алгоритмами соцсетей и анализирует отклик читателей.
Конечно, удобно доносить через соцсети истину Евангелия. Люди могут задать вопрос, получить ответ. Это стирает границы, расстояния между странами. В этом есть и плюсы, и минусы, но плюсов, несомненно, много, — рассказал он.
В июне за пост в соцсетях с критикой российской армии возбудили уголовное дело против иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука) из Свердловской области. Священнослужитель писал, что руководство России нарушает божественное заповеди, и его обвинили в дискредитации ВC РФ.