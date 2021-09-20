Инструктор спецназа рассказал, как спастись при стрельбе в вузе или школе

Инструктор спецназа и бывший сотрудник МЧС Александр Ластовина рассказал, как вести себя в случае нападения вооружённого человека на вуз или школу. Ни в коем случае нельзя в этот момент делать селфи или снимать происходящее на видео, пишет URA.RU.
Нападающий может это
Если при этом дверь закрывается на замок, то лучше всего закрыться и на ключ. В этом случае есть шанс, что стрелок подёргает дверь и уйдёт. Если же деваться некуда и спрятаться невозможно, надо постараться разоружить нападающего. Лучше всего в этом случае сработает внезапное нападение, когда кто-то отвлекает преступника, а другие незаметно нападают, чтобы оглушить его и обезоружить.
Но нужно понимать, что в этом случае кто-то погибнет. Однако если ничего не делать, то погибнут все, — заключил инструктор.
Убегать от человека с оружием нужно тоже правильно. Для этого надо бежать вправо, не бежать по прямой, а падать, петлять, подниматься. Влево целиться удобней. Преступным, считает Ластовина, в этом случае будет ничего не делать, снимать и выкладывать происходящее в Интернет.
Ранее бывший сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина назвал четыре правила, которые помогут ребёнку спастись при пожаре. В первую очередь необходимо проводить профилактическую работу и объяснить ребёнку опасность огня.