Инструктор спецназа рассказал, как спастись при стрельбе в вузе или школе

Инструктор спецназа и бывший сотрудник МЧС Александр Ластовина рассказал, как вести себя в случае нападения вооружённого человека на вуз или школу. Ни в коем случае нельзя в этот момент делать селфи или снимать происходящее на видео, пишет URA.RU.

Нападающий может это увидеть и начать стрелять во всё, что «шевелится», зацепив при этом находящихся рядом людей. Если расстояние до стрелка велико, то лучше всего от него спрятаться. Прыжок из окна может спасти человека, но при этом есть риск сломать что-то и не успеть спрятаться. Лучшее решение — зайти в помещение и забаррикадировать дверь, если человек с оружием уже вошёл в здание.

Если при этом дверь закрывается на замок, то лучше всего закрыться и на ключ. В этом случае есть шанс, что стрелок подёргает дверь и уйдёт. Если же деваться некуда и спрятаться невозможно, надо постараться разоружить нападающего. Лучше всего в этом случае сработает внезапное нападение, когда кто-то отвлекает преступника, а другие незаметно нападают, чтобы оглушить его и обезоружить.

Но нужно понимать, что в этом случае кто-то погибнет. Однако если ничего не делать, то погибнут все, — заключил инструктор.

Убегать от человека с оружием нужно тоже правильно. Для этого надо бежать вправо, не бежать по прямой, а падать, петлять, подниматься. Влево целиться удобней. Преступным, считает Ластовина, в этом случае будет ничего не делать, снимать и выкладывать происходящее в Интернет.

Ранее бывший сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовина назвал четыре правила, которые помогут ребёнку спастись при пожаре. В первую очередь необходимо проводить профилактическую работу и объяснить ребёнку опасность огня.