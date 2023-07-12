Инструктор по выживанию дал советы по спасению при шторме на море Инструктор по выживанию Макеев посоветовал попавшим в шторм плыть по течению

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Первое правило безопасности на море — не заходить в воду во время шторма, однако если человека все же унесло в открытое море, ему нужно понять направление течения и пытаться грести в этом направлении, рассказал в беседе с Lenta.ru инструктор по выживанию Михаил Макеев. По его словам, волны в любом случае будет нести к берегу.

Против стихии выгрести в любом случае не получится, надо стараться двигаться вместе с течением. Волны все равно будут захлестывать, поэтому в промежутках важно успевать набирать воздух. Также остерегайтесь пирсов и прочих конструкций, стоящих в воде — волны могут отбросить на них с большой силой и привести к тяжелым травмам, — предупредил эксперт.

Он также посоветовал не пытаться без специальных средств самостоятельно спасти человека, которого уносит в море, иначе героизм может привести лишь к новой трагедии. Вместо этого необходимо позвонить в службы экстренной помощи, а затем попытаться найти предметы, которые помогут поддержать плавучесть.

Ранее из-за ливней, града и штормовой погоды были закрыты пляжи на курортах Краснодарского края в Анапе, Сочи и Адлере. Разбушевавшаяся стихия смывала автомобили и подтопила дома, местами была проведена эвакуация людей.