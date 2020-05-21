В России спал ажиотажный спрос на иммуномодуляторы, который наблюдался на протяжении прошлых месяцев. Одна из причин — изменение потребительского поведения из-за снижения невротизации населения, считают эксперты. Об этих и других поводах сокращения аптечных продаж — в материале NEWS.ru.

Повышенный спрос на иммуномодуляторы в России наблюдался в марте и апреле. С 16 по 23 марта россияне купили почти 3 млн упаковок препаратов. В то время как за этот же период прошлого года этот показатель составлял чуть более 1,1 млн. В апреле продажи уменьшились, но по-прежнему были на 7-20% больше, чем в этом же месяце 2019 года. В мае эти показатели вернулись в норму. С 4 по 10 число аптеки продали 765 тысяч упаковок иммуномодуляторов (774 тысячи — в прошлом году). Об этом свидетельствуют данные, предоставленные NEWS.ru аналитической компанией DSM Group.

Падение спроса объясняется тем, что у людей снизился уровень невротизации. СМИ и лидеры мнений стали меньше нагнетать обстановку. При этом на улицах стало появляться больше людей. В Москве индекс самоизоляции и вовсе снизился до рекордной отметки. Связано это прежде всего с тем, что некоторые горожане вышли на работу или на подработку, так как за время карантина остались без средств к существованию. Кроме того, люди стали чаще гулять, когда наступила хорошая погода. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала социальный психолог Наиля Бирарова.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На снижение уровня невротизации и как следствие на отказ от покупок иммуномодуляторов также повлияло то, что многим людям надоело смотреть и читать негативные новости. В условиях информационной изоляции у многих ушли страхи, панические атаки и паранойя.

Люди поняли, что все не так страшно и поэтому перестали скупать иммуномодуляторы. Они видят, что многие выходят на улицу и ситуация не такая уж и опасная. Начинает работать коллективное бессознательное мышление. В этом случае часть россиян игнорирует статистику по зараженным и думает: «если с соседом, который гуляет и не принимает никакие препараты, ничего не случилось, то и со мной не случится». Кроме того, нагнетания в обществе и СМИ стало меньше. Из-за этого люди все больше убеждают себя в том, что волна пошла на упадок и повышать свой иммунитет смысла нет Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Снижение заинтересованности россиян в покупке иммуномодуляторов также объясняется тем, что во время предкарантинного ажиотажного спроса на аптечные и продовольственные товары люди успели закупиться препаратом на несколько месяцев вперёд. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Перед тем, как в стране начали вводить карантинные меры, люди скупали всё. При том в таком количестве, что у них сейчас есть запасы не на один месяц. Вряд ли кто-то покупал иммуномодуляторы с планами попить их пару недель. Брали с расчетом на потребность и в будущем — на себя, на родственников. Ведь препараты можно достаточно долго хранить, и они не занимают много места. Поэтому у большинства иммуномодуляторы дома ещё есть или же только подходят к концу. Кроме того, нужно понимать, что некоторые люди уже пропили курс и пока что не нуждаются в том, чтобы повторно покупать этот товар Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Отказ части людей от покупки иммуномодуляторов также связан с тем, что они адаптировались к сложившейся эпидемиологической обстановке и больше не воспринимают её как нечто, что может принести вред здоровью.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем, иммуномодуляторы необходимо принимать людям с ослабленным здоровьем для предотвращения угрозы заражения инфекционными агентами, в том числе и коронавирусом. Об этом ранее в беседе с NEWS.ru заявил заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова врач-иммунолог Михаил Костинов.

Особенность COVID-19 — это замедленная реакция на него иммунной системы человека, рассказал Костинов. Он имеет специальные рецепторы, которые блокируют интерфероны (белки, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса). Поэтому тяжёлое течение заболевания у многих обусловлено тем, что инфекционный агент попадает в организм и некоторое время бесконтрольно размножается. Иммунитет обнаруживает «врага» только спустя четыре дня.