Иммунолог рассказала о препаратах, которые пригодятся на передовой Врач-иммунолог Ярцева: на передовую нужно брать средства от диареи

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Аптечка первой помощи

Врач-иммунолог Ирина Ярцева заявила NEWS.ru, что если боец на передовой будет страдать диареей, ему лучше принять «Лоперамид», поскольку он полностью блокирует работу кишечника. Она добавила, что в аптечке также стоит иметь средства, которые помогают нормализовать стул и восстанавливают бактериальный баланс кишечника.

В самом крайнем случае можно принять «Лоперамид», но это только при условии, что вам надо идти в атаку или у вас есть другие жизненно важные дела и вы просто не можете себе позволить страдать диареей. Данный препарат считается экстренным и полностью блокирует работу кишечника. Также при себе стоит иметь и «Энтерол», так как он помогает нормализовать стул и восстанавливает бактериальный баланс кишечника, — сказала Ярцева.

Врач также сообщила, что для общей профилактики необходимо иметь с собой активированный уголь и принимать его при употреблении воды, если есть сомнения в ее качестве.

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