Начальник звонит, просит денег: как не попасться на новую удочку мошенников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В России все более активно практикуется тактика мошенничества, когда преступники общаются с жертвой от имени ее руководителя, просят деньги в долг либо выстраивают более изощренную схему обмана. Нередко злоумышленники запугивают человека самыми разными финансовыми проблемами и статьями Уголовного кодекса и вынуждают переводить крупные суммы на «безопасные счета». Почему схема с «начальником» срабатывает, чем она отличается от других, как вывести мошенников на чистую воду и не отдать им все свои сбережения — в материале NEWS.ru.

По какой схеме работают мошенники

Один из распространенных в последнее время вариантов мошенничества состоит в том, что сначала с человеком связывается якобы его начальник. Причем он может не только написать сообщение в мессенджерах, но и позвонить. Голос подделывается с помощью нейросети. Чаще всего злоумышленники копируют профиль настоящего человека в мессенджерах или соцсетях.

«Начальник» предупреждает жертву о том, что сейчас будут звонить из банка или силовых структур. Объясняться это может по-разному: бухгалтеры совершили ошибку — и теперь нужно «заткнуть» финансовую дыру в бюджете компании, произошла утечка данных — и деньги со счета направлены на финансирование ВСУ и т. д.

После этого с жертвой связываются «силовики» или «сотрудники банков», а чаще и те и другие, и дают инструкции, куда и как следует перевести деньги. При этом человека, как правило, пугают наказанием по уголовным статьям, запрещают кому-либо рассказывать о звонке или торопят его, то есть оказывают психологическое воздействие.

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Известные примеры нового мошенничества

Жертвой мошенников, например, стал вратарь новокузнецкого «Металлурга» Максим Клоберданц. Спортсмен получил сообщение якобы от гендиректора клуба Андрея Денякина. Собеседник предупредил хоккеиста, что мошенники пытаются взять на его имя кредиты для финансирования ВСУ и сейчас по этому поводу с ним должен связаться сотрудник правоохранительных органов, который объяснит, что делать.

Перезвонивший Клоберданцу мужчина сообщил, что спортсмену надо взять в банке деньги и перевести их на «безопасный счет». Доверчивый хоккеист так и сделал, а потом позвонил руководству клуба и отчитался об этом. Тогда и стало ясно, что Клоберданца обманули.

По той же схеме на крючок мошенников попалась актриса МХТ имени Чехова Мария Зорина. С ней в Telegram связался мужчина, который представился заместителем руководителя департамента культуры Москвы. Он заявил, что личные данные артистки и ее коллег утекли в Сеть, из-за чего ее банковские счета взломали. Мошенник убедил женщину вывести все накопления на «сберегательный счет». Она отправила деньги по указанному номеру.

После этого мошенники заявили Зориной, что ее жилье на улице Генерала Антонова продано и, чтобы его спасти, необходимо провести еще одну сделку. В итоге актриса продала квартиру и полученные миллионы положила на тот же «сберегательный счет». Но мошенники не остановились и на этом: они убедили женщину продать еще и автомобиль. Общая сумма ущерба составила 19,8 миллиона рублей.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Мария Зорина

Чем эта схема отличается от других

Обман с участием «начальника» отличается от других мошенничеств тем, что злоумышленники включили в свои схемы предварительный этап подготовки. Теперь, прежде чем звонить жертве и представляться сотрудниками банков или правоохранительных органов, они собирают информацию о человеке: изучают его профили в соцсетях, сайт компании, в которой он работает, и прочую информацию, которую можно найти в открытом доступе. Порой они берут сведения из слитых в Сеть баз данных.

Кроме того, порой мошенники во время подготовки применяют искусственный интеллект, рассказал NEWS.ru эксперт по информационной безопасности Сергей Белов.

«С развитием различных цифровых инструментов мошенники могут имитировать голос, использовать фальшивые номера телефонов и электронные письма, что помогает укрепить иллюзию легитимности звонка», — сообщил он.

На основании всех этих данных мошенники создают персонифицированные скрипты, по которым потом работают с людьми. В разговоре они упоминают имена реальных людей, с которыми знакома их жертва, детали, которые может знать только сотрудник компании.

Почему люди ведутся на уловки мошенников

Сергей Белов сообщил, что такая схема мошенничества срабатывает во многом благодаря психологическим механизмам, которые мошенники искусно используют.

«Во-первых, люди склонны доверять информации, исходящей от авторитетных источников, таких как их начальники или руководители. Когда мошенники представляются начальником, они автоматически получают уровень доверия, которого в обычных обстоятельствах им было бы трудно добиться», — говорит Сергей Белов.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Во-вторых, из-за срочности и необходимости быстро реагировать сотрудник компании впадает в состояние стресса, добавил собеседник NEWS.ru. По его словам, в таких условиях человек меньше анализирует информацию и больше склонен действовать «на автомате», поэтому мошенники целенаправленно создают эмоциональное напряжение, чтобы их жертва не задумалась о неправдоподобности происходящего.

«В-третьих, мошенники часто играют на чувстве долга и ответственности перед работодателем. Человек боится показаться некомпетентным или неготовым помочь в экстренной ситуации, особенно если поставлено под угрозу что-то важное для компании. Сочетание доверия к авторитету, созданного стресса, чувства долга и возможностей современных технологий делает эту схему крайне эффективной», — отметил Сергей Белов.

Психолог Алина Максимова рассказала NEWS.ru, что на подобные схемы мошенничества чаще всего попадаются люди, которые боятся своего руководства.

«Если у человека нормальные отношения с начальником, если он его не боится, то вряд ли он поведется», — говорит она.

Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, Алина Максимова посоветовала сразу прервать с ними контакт — положить трубку, что бы там ни говорили. По ее словам, это, во-первых, позволит скорее успокоиться и вернуться в уравновешенное состояние, а во-вторых, даст время перепроверить полученную только что информацию.

«Если вы перезвоните начальнику и окажется, что это действительно он с вами только что говорил, ничего страшного. Лучше извиниться перед ним и объяснить ситуацию, чем попасть на деньги», — подчеркнула психолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

IT-аналитик Сергей Вильянов сообщил NEWS.ru, что если с начальником есть прямой контакт, то стоит проверить, с того ли номера он обычно звонит.

«Если прямого контакта никогда не было, стоит задуматься, почему вдруг он решил с вами связаться. Можно перезвонить его заместителю или секретарю и уточнить, действительно ли все так, как вам только что говорили по телефону», — отметил он.

Кроме того, Сергей Вильянов обратил внимание на то, что если кто-то из правоохранительных органов захочет связаться с любым гражданином России, то ему не понадобится «прогрев» со стороны начальника.

Если диалог ведется через электронную почту или в мессенджерах, Сергей Белов порекомендовал внимательно проверить адрес отправителя или имя пользователя.

«Мошенники часто используют поддельные адреса, которые на первый взгляд могут показаться настоящими. Обратите внимание на малейшие расхождения в доменном имени или имени отправителя», — посоветовал он.

Сергей Белов добавил, что при малейшем подозрении, что произошел контакт с мошенниками, нужно сообщить об этом в службу безопасности компании. А генеральный директор студии lab.AG IT-эксперт Артем Геллер в разговоре с NEWS.ru призвал никогда не совершать никаких финансовых операций в ответ на телефонные просьбы.

«Надо себе поклясться никогда не совершать никаких финансовых операций по чьему-то звонку. Кто бы это ни был. Как только вам начинают говорить про карточки, банки, сервисы, тут же воспринимайте это как мошенничество. Надо понимать, что никакие банковские вопросы, санкции, конфиденциальная информация и прочие серьезные вещи никогда по телефону не решаются», — резюмировал он.

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