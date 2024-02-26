Подполковник предупредил россиян о новой уловке мошенников Подполковник Слабухо: аферисты начали представляться начальниками жертвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники все чаще используют новую уловку и представляются начальником потенциальной жертвы, предупредил подполковник новосибирского Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Михаил Слабухо. В разговоре с «КП-Новосибирск» он пояснил, что для этого аферисты создают аккаунт, зеркальный странице руководителя компании.

Делают аккаунт, похожий на аккаунт руководителя. Реже осуществляют неправомерный доступ к его аккаунту. И начинают общаться с его подчиненными. Позвонят главному бухгалтеру и говорят: «Надо перевести деньги на такие-то счета срочно». Либо сообщают информацию, что, допустим, вам сейчас позвонят из ФСБ, поговорите с этим человеком. А там звонят мошенники, — пояснил Слабухо.

Он подчеркнул, что работа мошенников становится более технологичной, они все чаще используют социальную инженерию. Кроме того, злоумышленники активно формируют портрет потенциальной жертвы, для чего изучают данные из открытых источников.

Мэр Рязани Виталий Артемов ранее сообщил о мошенниках, которые представляются его именем. Глава администрации пояснил, что злоумышленники создали аккаунт в Telegram, который зеркалит его собственный. Через него мошенники рассылают пользователям различную информацию.