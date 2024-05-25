Baza: ученый из МГИМО повелся на обман с «Википедией» и лишился денег Baza: мошенники с Украины похитили деньги со счета ученого из МГИМО Ясвина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что украинские мошенники похитили со счетов доктора наук из МГИМО Витольда Ясвина свыше 100 тысяч рублей. По данным канала, они представились сотрудниками «Википедии» и убедили ученого в том, что он собственноручно сможет редактировать информацию о себе в онлайн-энциклопедии. Авторы канала пишут, что для этого злоумышленники попросили Ясвина скачать некие программы на смартфон.

По утверждениям канала, Ясвин положительно отреагировал на предоставленную незнакомцами информацию и последовал их инструкциям. Baza пишет, что профессор скачал и установил приложение, после чего на экране его смартфона появился украинский флаг, а телефон после этого заблокировался. Согласно информации канала, после этого Ясвин обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что с его счета похитили 115 тысяч рублей.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, что стала жертвой украинских хакеров, которые взломали ее Telegram-канал. По словам балерины, злоумышленники связывались с людьми из ее контактов и просили перевести почти миллион рублей. Балерина написала заявление в правоохранительные органы.

До этого военкор Александр Коц сообщил, что работники украинских кол-центров звонят жителям России с информацией о грядущей блокировке номеров телефонов и под видом продления услуг телефонной связи получают доступ к аккаунтам на портале госуслуг. Впоследствии они оформляют через потерпевших кредиты на нужды ВСУ.