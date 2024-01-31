В ЦБ рассказали о новой тактике телефонных мошенников Зампред ЦБ Зубарев: телефонные мошенники активно подделывают голоса при звонках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники в последние месяцы стали активно прибегать к персонификации, подделывая голоса родных или близких жертвы, рассказал «Известиям» заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. По его словам, также злоумышленники создают Telegram-аккаунты руководителей компании, в которой работает жертва.

Как рассказал зампред ЦБ, мошенники стали подробно изучать жизнь потенциальной жертвы, прежде чем позвонить ей. Так, они просматривают профили человека в соцсетях, уточняют круг его друзей, места работы. Также преступники стали выяснять материальное состояние жертвы, чтобы оценить, на какую сумму можно оформить кредит.

Затем мошенники ищут варианты, как наиболее эффективно наладить коммуникацию с этим человеком. Под него разрабатывается индивидуальный сценарий обмана с использованием современных технологий, — объяснил Зубарев.

Так, массово распространяется схема с созданием поддельных Telegram-аккаунтов руководителей: чтобы завоевать доверие, людям пишут от имени их начальников. Например, злоумышленники создают поддельные Telegram-аккаунты руководителей компании, в которой работает жертва, либо синтезируют голосовые сообщения от имени родственников или близких. После жертве звонят по телефону, и обман происходит по обычной схеме.

Ранее россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества с письмами, отправленными якобы от имени Федеральной налоговой службы. В ведомстве предупредили, что в рассылке содержится информация о выявлении подозрительных транзакций налогоплательщика и предложение пройти дополнительную проверку.