Мошенники от имени чиновника увели у актрисы 20 млн рублей Baza: актриса МХТ имени Чехова Зорина лишилась 20 млн рублей из-за мошенников

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Мария Зорина

Российская актриса МХТ имени Чехова Мария Зорина лишилась 20 млн рублей из-за мошенников, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, артистка продала квартиру и автомобиль, чтобы перевести деньги злоумышленникам.

Как передает канал, с Зориной через Telegram связался мужчина и представился заместителем руководителя департамента культуры Москвы. Он заявил, что личная информация работников культуры утекла в Сеть, из-за чего счета артистки взломали. Мошенник убедил женщину вывести все накопления и перевести их на сберегательный счет, после чего она отправила деньги по указанному номеру.

Помимо этого, по данным Baza, злоумышленники заявили, что ее жилье на улице Генерала Антонова уже продали и необходимо провести сделку, чтобы вернуть себе имущество. Авторы канала отметили, что Зорина в итоге продала квартиру и полученные миллионы также положила на «сберегательный счет», выставив на продажу автомобиль. Общая сумма ущерба, по данным канала, составила 19,8 млн рублей. Мошенников разыскивает полиция.

Ранее дирижера Алексея Богорада, выступающего в Большом и Мариинском театрах, обманули на сумму более 1 млн рублей. Артист вложил деньги в закрытый инвестиционный фонд, который обещал приумножить его накопления, но средства ему так и не вернули.