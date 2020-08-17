Идущего на заседание суда Михаила Ефремова сняли на видео

https://static.news.ru/photo/9bb85dc0-e124-11ea-ab4e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Актёра Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП, поехал под конвоем в Пресненский суд. На выходе из квартиры его встречали журналисты нескольких изданий.

Артист спускался по лестнице достаточно бодрым шагом, на лице у него была маска. Ефремов не ответил ни на один вопрос репортёров. Затем он сел в машину, и его увезли на заседание сотрудники ФСИН.

Во вторник, 18 августа, состоится заседание, перенесённое 11 августа из-за госпитализации Ефремова. Также в ходе заседание возможен допрос артиста.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Там артисту был поставлен диагноз «инсульт». 15 августа стало известно, что актёра выписали.

Ранее сообщалось, что артист не придёт на очередное заседание из-за плохого самочувствия. По словам адвоката Эльмана Пашаева, у Ефремова диагностировали нарушения речи и онемение конечностей.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada.

57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичка Ирина Стерхова, которая присутствует на заседаниях суда по делу Ефремова как гражданская жена погибшего в аварии, устроила перепалку с адвокатом артиста Эльманом Пашаевым.