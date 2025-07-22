И на ужин, и на перекус! Оладьи с копченой рыбой и цукини — просто и вкусно

И на ужин, и на перекус! Оладьи с копченой рыбой и цукини — просто и вкусно

Оладьи с копчёной рыбой и цукини — полезно и безумно вкусно! Эти оладушки стали настоящим спасением, когда нужно накормить семью чем-то одновременно лёгким и сытным. Хрустящие снаружи, нежные внутри, с дымным ароматом копчёной рыбы — мои дети теперь просят их даже вместо пиццы! А главное — готовятся за 20 минут из того, что есть в холодильнике.

Цукини (2 средних) трём на крупной тёрке, слегка солим и оставляем на 10 минут, затем хорошенько отжимаем. Добавляем 200 г рикотты (можно заменить творогом), 100 г разобранной на волокна копчёной рыбы (идеально подойдёт скумбрия или форель), 2 яйца, горсть рубленого укропа и 3 ст. л. панировочных сухарей. Тесто должно быть густым, как на обычные оладьи.

Разогреваем сковороду с оливковым маслом, выкладываем ложкой порции теста, формируя небольшие оладушки. Жарим на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Секрет хруста — не накрывать крышкой и не переворачивать раньше времени!

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