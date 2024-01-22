HR-эксперт рассказал работодателям, как выбрать соискателя HR-эксперт Валинуров: работодатели должны снизить требования к соискателям

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Большинство работодателей имеют завышенные требования к своим кандидатам, рассказал NEWS.ru HR-эксперт Ильгиз Валинуров. По его мнению, сотрудника лучше всего брать на вырост с возможностью развития внутри компании.

Я считаю, большинство работодателей имеют завышенные требования к своим кандидатам. Если более подробно разобрать функционал, что человек делает в течение дня, требования к кандидатам совершенно точно можно сократить. Те проблемы, которые часто обсуждаются, связанные с нехваткой персонала на рынке труда, их бы не было, — сказал Валинуров.

Эксперт отметил, что завышенные требования работодателей к будущим сотрудникам являются одной из проблем рынка труда. Если от этого отказаться, окажется, что на рынке труда достаточное количество кандидатов, добавил Валинуров.

Ранее Валинуров рассказал, что специалисты в IT-сфере по-прежнему будут востребованы в 2024 году. По его словам, практически все позиции останутся актуальными, в частности, спрос на сотрудников будет расти в агросекторе и машиностроении. У топ-менеджеров появятся другие задачи, отметил Валинуров. По его словам, рыночная ситуация меняется и руководителям предстоят новые вызовы.