Хотели взорвать, как Дугину: что известно о покушении на Малофеева ФСБ заявила о предотвращении убийства бизнесмена и главы совета директоров группы компаний «Царьград» украинскими спецслужбами

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Российский предприниматель, политик и общественный деятель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев

ФСБ заявила о предотвращении покушения на основателя издания «Царьград», предпринимателя Константина Малофеева. Судя по обнародованному спецслужбой видео, устранение бизнесмена планировалось по той же схеме, которую использовали при убийстве Дарьи Дугиной — неизвестные собирались подорвать автомобиль с помощью прикреплённого к нему взрывного устройства. Силовики называют организатором покушения лидера «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Дениса Капустина (Никитина), который на минувшей неделе вместе с соратниками совершил вылазку в Брянскую область. Подробности — в материале NEWS.ru.

О предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева утром 6 марта со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщили несколько Telegram-каналов и информационных агентств. Заведены уголовные дела о теракте (ст. 205 УК), участии в деятельности террористической организации (ст. 205.4 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК).

В СМИ также появилась видеозапись неудавшегося покушения, на которой неизвестный мужчина в маске подходит к машине, предположительно принадлежащей предпринимателю, лезет под днище, а затем удаляется. Силовики, как передаёт РИА Новости, утверждают, что злоумышленники планировали подорвать автомобиль бизнесмена с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства — по аналогичной схеме с убийством дочери философа Александра Дугина Дарьи 21 августа 2022 года.

Фото: ФСБ России Неизвестный у автомобиля председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, под который, предположительно данным лицом, было заложено взрывное устройство

Тогда, по версии ФСБ, акцию готовили украинские спецслужбы, а предполагаемая исполнительница — мариупольчанка Наталья Вовк (Шабан) — после операции беспрепятственно выехала в Эстонию. Однако вскоре после подрыва автомобиля Дугиной в Подмосковье ответственность за убийство взяла на себя ранее не известная организация — Национальная республиканская армия. Об этом в частности заявлял экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росинформмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов), который эмигрировал из РФ и проживает на территории Украины.

В случае с Малофеевым, как заявили в ФСБ, за попыткой его убийства стоит Денис Капустин (Никитин), основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК) — другой организации, которая воюет на стороне Украины. Недавно он вместе с соратниками участвовал в рейде на территорию Брянской области, во время которой, по данным российских силовиков, были убиты два местных жителя. NEWS.ru подробно изучил биографии участников акции РДК — её лидер читается известной фигурой в российских, украинских и европейских неонацистских кругах, остальные также в той или иной мере связаны с правыми взглядами.

После сообщения о предотвращении покушения Константин Малофеев заявил, что с ним «всё в порядке».

Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы. Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог! — заявил Малофеев.

Интерес к его фигуре со стороны Украины, вероятно, может быть связан с активной поддержкой Малофеевым процессов, происходящих на востоке Украины последние девять лет. По некоторым данным, с ним связаны Игорь Стрелков (Гиркин) и депутат Госдумы Александр Бородай, в 2014 году игравшие значительную роль в создании ДНР. По словам Бородая, они со Стрелковым «давно знакомы», а с Малофеевым его связывала работа консультантом в фонде Marshall Capital. Сам Стрелков в разговоре с NEWS.ru заявил, что «очень скептически» относится «к самому факту покушения» на Малофеева.

Фото: ФСБ России Сапер разминирует автомобиль председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, под который неизвестными лицами было заложено взрывное устройство

Как заявил NEWS.ru глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв, «это уже не первый случай, когда украинские спецслужбы решили ликвидировать кого-то из ярких представителей российских СМИ». Он напомнил, что «в прошлом году были попытки ликвидировать Владимира Соловьёва, Маргариту Симоньян и других».

Хочется предупредить коллег, чтобы они были осторожными. Есть предположение, что в ближайшие месяцы будут приложены очень большие усилия для того, чтобы всеми доступными способами раскачать ситуацию в нашей стране, — добавил глава СЖР.

Помимо покушения на Константина Малофеева, как заявляют в ФСБ, РДК причастен к попытке «теракта с использованием самодельного взрывного устройства» на нефтепроводе в Волгоградской области в августе 2022 года «под контролем украинских спецслужб». Тогда силовики заявляли, что убили двух диверсантов, оказавших вооруженное сопротивление, они якобы являлись гражданами России, входившими в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной неонацистом Максимом Марцинкевичем (Тесаком). В ведомстве называли их имена: Андрей Чуенков (Дедов, также известный как Дед), участвовавший в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», и украинец Юрий Ионов — участник батальон «Азов» (террористическая организация, деятельность в РФ запрещена). Эту информацию позднее в своём Telegram-канале опровергал Илья Пономарёв, утверждая, что первый на тот момент служил «в одном из украинских добровольческих подразделений», а второй погиб в Мариуполе ещё в марте 2022 года.