ФСБ сорвала теракт сторонников Тесака в Волгограде ФСБ заявила о предотвращении теракта, готовившегося членами группировки Тесака под руководством украинских спецслужб

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В Волгоградской области Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на объекте нефтегазового комплекса, передает РИА новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. Сообщается, что его подготовка проходила под контролем украинских спецслужб, двое диверсантов, оказавших вооруженное сопротивление, нейтрализованы. В ведомстве уточнили, что оба задержанных — граждане России, входящие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной Максимом Марцинкевичем по кличке Тесак.

В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина РФ, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом (кличка Тесак), — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте преступления изъяты самодельное взрывное устройство, а также два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

Накануне ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии сторонника организации украинских националистов «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), который планировал устроить теракты против силовиков. По месту проживания задержанного нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами и компоненты для их изготовления, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также переписку с участниками «Правого сектора».