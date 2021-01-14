Холода привели к появлению лисиц на улицах Санкт-Петербурга

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Жители Санкт-Петербурга начали замечать на улицах лисиц. Животные приходят в город в поисках пищи из-за сильных морозов.

Администрация губернатора города Александра Беглова заверяет, что лисицы не представляют опасности для горожан, так как голод свидетельствует об отсутствии бешенства.

Специалисты отмечают, что лис на территорию жилой зоны могут привлечь запах пищи, бытовые отходы в свободном для зверя доступе или мышевидные грызуны. Важно помнить, что лисица — дикое животное: не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание зверя, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение, — говорится в сообщении пресс-службы главы города.

Начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Петербурга Николай Ахматович рассказал ТАСС, что отличить здоровое животное от заражённого бешенством можно по поведению. Лисица в нормальном состоянии постарается скрыться от человека, не станет проявлять агрессию, но и не будет ластиться. Животное с бешенством не пьёт и не ест.

Комитет оценивает количество лисиц в окрестностях города приблизительно в 100 особей. Ахматович подчеркнул, что животные будут периодически выходить к обжитым участкам, «потому что тут у них места обитания неразрывно связаны с городской территорией».

Специалисты каждый год размещают в местах обитания лисиц прикормку с вакциной от бешенства. По словам Ахматовича, за последние годы в городе не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

В декабре 2020 года в Татарстане глава местного исполкома застрелил женщину, сидя в засаде на лисицу. Ранее 38-летняя россиянка сама попросила убить животное, писал NEWS.ru.