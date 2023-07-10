Химик рассказала, как провести влажную уборку и не заработать аллергию Химик Дроганова посоветовала использовать столовый уксус, чтобы провести влажную уборку и не заработать аллергию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не стать жертвой аллергии, следует проводить уборку с наименьшим количеством современной бытовой химии, которая часто содержит агрессивные химические компоненты, такие как фосфаты, поверхностно-активные вещества, ацетон, аммиак, отбеливатели, абразивы, рассказала NEWS.ru химик Татьяна Дроганова. По ее словам, эти вещества могут вызвать приступы астмы и раздражение слизистых. Альтернативой бытовой химии может стать уксус, подсолнечное масло и сода, добавила эксперт.

Чрезмерное использование таких моющих средств является одной из причин кожной и респираторной аллергии. Средства бытовой химии могут вызвать раздражение и воспаление слизистых оболочек, сыпь на коже, затруднение дыхания, кашель, даже приступы астмы, — рассказала Дроганова.

Она добавила, что в качестве альтернативы для мытья полов можно применять столовый уксус. По словам химика, разведенный в низкой концентрации (1/2 стакана уксуса на два литра воды), он очистит поверхность и не оставит разводов. Кроме того, Дроганова рассказала, что вернуть блеск ламинату можно, протерев его ватным тампоном или тряпочкой, слегка смоченными растительным маслом.

Натуральными средствами можно отчистить и напольные покрытия, например, ковер. Разведите уксус с водой в пропорции 1:10, добавьте 1 чайную ложку поваренной соли, нанесите на губку и ототрите грязь. Или смешайте соду с газированной минеральной водой до образования пасты, нанесите на ковер и пропылесосьте, — поделилась советом химик.

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