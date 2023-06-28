Клининг-эксперт объяснила, как сократить время уборки квартиры Клининг-эксперт Бельчак посоветовала отказаться от объемной мебели, чтобы сократить время уборки

Фото: Shutterstock

Чтобы сократить время уборки, следует отказаться от объемной мебели и большого количества предметов в квартире, посоветовала клининг-эксперт Алла Бельчак. Она объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что важно избавляться от ненужных вещей и равномерно распределять их по комнатам. Кроме того, при переезде стоит обратить внимание на минимализм.

От объемных шкафов, которые занимают весомую часть в квартире, постепенно начинают отказываться. Даже при возведении многоквартирного дома закладывают площадь для гардеробной. Ее наличие — это большой плюс с точки зрения уборки. Она всегда закрыта, поэтому там должно быть мало пыли, — пояснила Бельчак.

По словам эксперта, кухню тоже следует организовать по принципу минимализма. При этом стоит выбирать только закрытые шкафчики — в них будет скапливаться меньше пыли. Кроме того, Бельчак советует отказаться от большого количества ковров из-за того, что они постоянно пачкаются. Тем более, по мнению эксперта, не стоит вешать их на стену. На фоне современных обоев и ламината этот тренд потерял свою актуальность, утверждает она.

Строительный эксперт Федор Васильев ранее рассказал, что альтернативой плитке в ванной и туалете могут стать пластиковые стеновые панели. По словам эксперта, плюсы панелей ПВХ заключаются в том, что их удобно и быстро крепить, они долговечны при бережном использовании и практичны в уборке, а также недороги.