Названа альтернатива кафельной плитке в ванной и туалете Строительный эксперт Васильев назвал пластиковые стеновые панели альтернативой плитке

Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Альтернативой плитке в ванной и туалете могут стать пластиковые стеновые панели, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, их удобно крепить и они долговечны.

Существуют водостойкие самоклеящиеся виниловые панели ПВХ для пола и стен, для их укладки стены и пол должны быть идеально ровными. Для пола в ванных комнатах сейчас активно используется и наливной пол, он делается с 3D изображением моря, водопадов, цветов. Такой вариант пола в ванной комнате смотрится эстетично, но требует высокого мастерства при укладке, — рассказал эксперт.

По словам эксперта, плюсы панелей ПВХ заключаются в том, что их удобно и быстро крепить, они долговечны при бережном использовании и практичны в уборке, а также недороги. Кроме того, панелями легко скрыть коммуникации и не нужно идеально выравнивать стены, если панели крепятся на рейки, отметил эксперт. К минусам Васильев отнес то, что нельзя допустить ошибок в монтаже, иначе между панелями могут возникнуть щели, кроме того, панели легко могут треснуть при давлении или при любом другом механическом воздействии, поэтому желательно выбирать максимально толстые и прочные панели и стеновые панно.

Еще одной альтернативой обычному кафелю может послужить виниловый плиточный пол: он легко укладывается, но не особо выдерживает перепады температур и со временем выгорает. По словам Васильева, если же все-таки хочется что-то максимально близкое к традиционному кафелю, то можно взять мозаику на сетке.

Однако имейте в виду, что у мелких, даже обработанных стеклянных квадратиков мозаики уголки краев могут оставаться острыми и после финальной затирки швов, поэтому если из мозаики будет сделан пол, то можно поранить ногу, также о мозаичный пол быстро затрутся любые носки и домашние тапочки. В этом минус мозаики и мелкой плитки, — отметил Васильев.

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