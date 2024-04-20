Стало известно, что превращает любое блюдо в сосредоточие канцерогенов Химик Юрова: подгоревшая еда опасна высоким содержанием канцерогенов

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Практически любое подгоревшее блюдо содержит довольно много канцерогенов, отличающихся по составу, рассказала NEWS.ru старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова. По ее словам, коричневая или черная корочки не являются «обычным углеродом», как принято считать. Собеседница подчеркнула: лучший способ избежать появления в еде канцерогенов — выдерживать правильные температуру и время приготовления.

Когда подгорают овощи, мясо или пирог, канцерогены могут быть немного разными по химическому составу, но они в любом случае есть. Эта группа органических соединений может вызвать серьезные проблемы со здоровьем: привести к сбою в обмене веществ, отравлению, патологическим изменениям в организме, в том числе спровоцировать рост опухолей и запустить мутационные процессы, — сказала Юрова.

По ее словам, подгоревшую пищу есть нежелательно, так как, даже если срезать черную корку, все равно часть канцерогенов уже успела впитаться в продукт, пусть и в гораздо меньших объемах. Химик напомнила: подгоревшее масло не менее опасно, чем темная корка.

У различных масел разная температура кипения. При ее превышении через некоторое время под действием кислорода в масле начинает происходить термический распад комплекса витаминов, а затем окисление и полимеризация, то есть образование все тех же опасных для здоровья человека канцерогенов, — подытожила Юрова.

Врач-диетолог Алена Поташева ранее рассказала, что популярное убеждение, будто отказ от глютена приравнивается к здоровому питанию, не более чем миф. По ее словам, большинство людей просто заменяют продукты на вредные безглютеновые, которые представляют абсолютно такую же опасность для здоровья.