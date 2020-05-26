Губернатор пообещал разобраться в конфликте между ярославцем и чиновником

https://static.news.ru/photo/af258b44-9f7f-11ea-83d8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Миронов Фото: yarregion.ru

Информация о конфликте, который возник между генеральным директором государственного предприятия «Южный водоканал» Игорем Кузнецовым и жителем Ярославля в одном из дворов города, дошла до губернатора региона Дмитрия Миронова.

Ни один представитель власти не должен вести себя подобным образом, это порочит всю государственную систему, — цитирует его ТАСС.

При этом глава региона отметил, что даже провокации со стороны горожанина не могут служить оправданием для недостойного поведения госслужащего. Миронов добавил, что поручил провести служебную проверку.

26 мая в соцсетях появилась запись, на которой Кузнецов в грубой нецензурной форме оскорбляет жителя Ярославля, призывавшего его соблюдать условия самоизоляции. Отмечается, что это был староста жилого дома.

Сообщалось, что в КоАП может появиться наказание для чиновников, которые хамят гражданам. Если законопроект примут, то представители власти будут платить штрафы от 50 до 150 тысяч рублей за оскорбление россиян.

Ранее президент России Владимир Путин предложил строго наказывать чиновников, которые ведут себя по-хамски. Об этом писал NEWS.ru.