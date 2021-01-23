Губернатор Подмосковья призвал отговорить детей от участия в митингах

https://static.news.ru/photo/b89f31ce-5d30-11eb-9f35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress

Подмосковный губернатор Андрей Воробьёв обратился к родителям школьников с призывом убедить своих детей не ходить на акцию протеста, на которую зовут представители блогера Алексея Навального, 23 декабря.

Вы знаете, сейчас идёт активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной, — сказал он, выступая на телеканале «Россия 24».

Он напомнил, что участие в несогласованных акциях может повлечь самые серьёзные последствия и именно родители несут за это ответственность. Губернатор посоветовал побеседовать со своими детьми на эту тему.

17 января в аэропорту Шереметьево полиция задержала блогера Алексея Навального, прибывшего из Германии. ФСИН обвиняет его в несоблюдении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

Ранее NEWS.ru писал, что россиян, которые занимаются привлечением детей к митингам, предложили сажать на пять лет. 10-летний срок могут ввести за склонение их к организации беспорядков.