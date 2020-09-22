Губернатор Подмосковья пообещал защитить людей от халатных коммунальщиков

https://static.news.ru/photo/e82d4988-fcca-11ea-97b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Московской области с начала 2020 года усилили борьбу с халатными управляющими компаниями. Ряд особо неблагонадёжных УК уже ликвидировали, но несколько организаций, взятых на особый контроль, всё ещё функционируют.

Жители Подмосковья могут пожаловаться на недобросовестные компании через различные сервисы. Последний анализ показал рост числа подобных обращений в Балашихе, Красногорске, Одинцово и Жуковском, о чём губернатору региона Андрею Воробьёву доложили на заседании областного правительства, передаёт телеканал «360». В частности, в Балашихе фиксируется много жалоб на деятельность группы компаний «ПИК-Комфорт». Значительное число обращений направили пожилые люди, проживающие в микрорайоне Заря.

Воробьёв обратился к главам всех округов, попавших в «красную зону» по числу жалоб жителей, связанных с ненадлежащим состоянием подъездов. Губернатор поручил решить все проблемы в кратчайшие сроки.

Управляющая компания каждый месяц получает деньги. И если люди платят, они должны получать соответствующего качества услуги. Если о них пытаются вытереть ноги, мы этого не позволим, — пообещал Воробьёв.

Глава округа Красногорск Эльмира Хаймурзина рассказала о проблемах, вызванных конфликтом двух управляющих компаний. Воробьёв уточнил, в какой помощи нуждается округ для устранения критической ситуации, вызванной халатностью УК. По словам Хаймурзиной, работа ведётся на всех уровнях.

Мы сейчас с Госжилинспекцией отрабатываем всё. И с правоохранителями начали. В течение ближайшего времени порядок наведём, — заявила глава округа.

Воробьёв распорядился предоставить ему детальный отчёт по всем затронутым проблемам через три месяца.

Как писал NEWS.ru, губернатор Подмосковья дал указание о подаче тепла в многоквартирные дома раньше запланированного срока.