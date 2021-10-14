Guardian: COVID-19 стал основной причиной сокращения населения в России

Британское издание The Guardian заявило о рекордном сокращении численности населения в России в мирное время. Журналисты ссылаются на результаты анализа официальных данных правительства, проведённого независимым демографом Алексеем Ракшей.

С октября 2020 года по сентябрь 2021 года естественный прирост населения без влияния миграции сократился на 997 тыс. человек. Данный показатель в 11 раз превышает аналогичные данные за предыдущие годы до пандемии коронавируса.

Эксперт при этом отметил, что рождаемость не упала, а сокращение населения вызвано ростом смертности, основной причиной которого стал COVID-19.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что школьников необходимо переводить на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей. При этом глава ведомства призвала родителей следить за здоровьем своих детей.

Она также добавила, что в этих случаях следует минимизировать контакты для предотвращения очередного очага заражения, отправив детей на удалёнку.