Грибы шампиньоны маринованные — самый быстрый рецепт

Если вы любите домашние закуски и хотите приготовить маринованные шампиньоны быстро и просто, этот рецепт станет вашим открытием. Вкусные, ароматные грибы — отличная закуска для любого стола и простой способ порадовать близких.

Ингредиенты

Шампиньоны — 1 кг

Вода — 100 мл

Растительное масло — 100 мл

Черный перец-горошек — 20 шт.

Лавровый лист — 2–3 шт.

Уксус 9% — 4 ст. л.

Сахар — 2 ч. л.

Соль — 2 ч. л.

Чеснок — 6 зубчиков

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 295 ккал

Белки — 0 г

Жиры — 30 г

Углеводы — 8 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Приготовьте маринад, смешав в миске растительное масло, уксус, воду, сахар, соль, лавровый лист, черный перец и измельченный чеснок.

Шаг 2.

Промойте шампиньоны и переложите их в кастрюлю.

Шаг 3.

Влейте маринад в кастрюлю с грибами и доведите до кипения.

Шаг 4.

Варите шампиньоны в маринаде на медленном огне 4 минуты, затем снимите с огня и дайте остыть.

Шаг 5.

Переложите грибы вместе с маринадом в чистую банку, закройте крышкой и поставьте в холодильник. Закуска будет готова к употреблению через несколько часов и сохранится до 2 недель.

Быстрые маринованные шампиньоны — отличный вариант для тех, кто ценит вкус и простоту приготовления. Рекомендуем попробовать уже сегодня!

Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.