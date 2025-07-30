Грибы шампиньоны маринованные — самый быстрый рецепт

Если вы любите домашние закуски и хотите приготовить маринованные шампиньоны быстро и просто, этот рецепт станет вашим открытием. Вкусные, ароматные грибы — отличная закуска для любого стола и простой способ порадовать близких.
Ингредиенты
- Шампиньоны — 1 кг
- Вода — 100 мл
- Растительное масло — 100 мл
- Черный перец-горошек — 20 шт.
- Лавровый лист — 2–3 шт.
- Уксус 9% — 4 ст. л.
- Сахар — 2 ч. л.
- Соль — 2 ч. л.
- Чеснок — 6 зубчиков
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность — 295 ккал
- Белки — 0 г
- Жиры — 30 г
- Углеводы — 8 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1.
Приготовьте маринад, смешав в миске растительное масло, уксус, воду, сахар, соль, лавровый лист, черный перец и измельченный чеснок.
Шаг 2.
Промойте шампиньоны и переложите их в кастрюлю.
Шаг 3.
Влейте маринад в кастрюлю с грибами и доведите до кипения.
Шаг 4.
Варите шампиньоны в маринаде на медленном огне 4 минуты, затем снимите с огня и дайте остыть.
Шаг 5.
Переложите грибы вместе с маринадом в чистую банку, закройте крышкой и поставьте в холодильник. Закуска будет готова к употреблению через несколько часов и сохранится до 2 недель.
Быстрые маринованные шампиньоны — отличный вариант для тех, кто ценит вкус и простоту приготовления. Рекомендуем попробовать уже сегодня!
Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.