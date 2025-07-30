Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 18:34

Грибы шампиньоны маринованные — самый быстрый рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы любите домашние закуски и хотите приготовить маринованные шампиньоны быстро и просто, этот рецепт станет вашим открытием. Вкусные, ароматные грибы — отличная закуска для любого стола и простой способ порадовать близких.

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 1 кг
  • Вода — 100 мл
  • Растительное масло — 100 мл
  • Черный перец-горошек — 20 шт.
  • Лавровый лист — 2–3 шт.
  • Уксус 9% — 4 ст. л.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Соль — 2 ч. л.
  • Чеснок — 6 зубчиков

Пищевая ценность на 100 г

  • Калорийность — 295 ккал
  • Белки — 0 г
  • Жиры — 30 г
  • Углеводы — 8 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Приготовьте маринад, смешав в миске растительное масло, уксус, воду, сахар, соль, лавровый лист, черный перец и измельченный чеснок.

Шаг 2.

Промойте шампиньоны и переложите их в кастрюлю.

Шаг 3.

Влейте маринад в кастрюлю с грибами и доведите до кипения.

Шаг 4.

Варите шампиньоны в маринаде на медленном огне 4 минуты, затем снимите с огня и дайте остыть.

Шаг 5.

Переложите грибы вместе с маринадом в чистую банку, закройте крышкой и поставьте в холодильник. Закуска будет готова к употреблению через несколько часов и сохранится до 2 недель.

Быстрые маринованные шампиньоны — отличный вариант для тех, кто ценит вкус и простоту приготовления. Рекомендуем попробовать уже сегодня!

Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС отреагировали на сообщения о распылении химикатов над Нальчиком
Два маленьких брата утонули на испанском побережье
На Камчатке зафиксировали два подземных толчка с разницей в 16 минут
«Стрелы смерти»: военэксперт о перспективах необычного оружия ВС РФ
Мирные люди пострадали при атаке дрона на ЛНР
Ребенок уехал в детский лагерь под Калининградом и умер
«Безумная политика»: в Нидерландах откровенно прошлись по ЕС из-за Украины
В Индии отреагировали на слова Трампа о пошлинах для Нью-Дели
В Дербенте власти оказались недовольны бездействием коммунальщиков
В Узбекистане нашли официальные аналоги для 40 слов-заимствований
Удовлетвори и гуляй: отец собрал коллекцию порно с дочкой на 7 накопителях
Власти России обнадежили россиян новостями о подешевевшей еде
Венгрия получит малый ядерный реактор по зарубежной технологии
Стало известно, какое наказание требуют для обвиняемых по делу «Крокуса»
«Тактика выкручивания рук»: эксперт о пошлинах США для Индии
Удивляю гостей необычным домашним вином! Не из винограда, а из крыжовника
Жительница высокоэтажки забралась на кондиционер, чтобы помыть окно
В Disney показали трейлер продолжения популярного мультфильма
Смертоносные ливни и холод до +12? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Российский посол узнал о ситуации в Анголе, где прошли беспорядки
Дальше
Самое популярное
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.