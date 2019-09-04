Глава Сбербанка Герман Греф представил результаты опроса Фонда Общественное Мнение (ФОМ) и Высшей школы экономики (ВШЭ), по данным которого 51% школьников не могут успешно сдать ЕГЭ без репетиторов.
Греф заявил об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Также 32% учащихся заявляют, что в программе отсутствуют предметы, полезные для их будущей профессии.
Качество российского школьного образования 44% опрошенных оценили как среднее, 28% — как плохое, 14% — затруднились ответить и 14% — как хорошее.
Как ранее писал News.ru, число заданий в основном и едином госэкзаменах на оценку гибких навыков будет увеличиваться.